Αθλητικά

Άντιτς για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Χρειάζεται ένα καλό ξύλο»

"Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο", ανέφερε ο παλαίμαχος φόργουορντ για τον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Πέρο Άντιτς αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, ενώ μίλησε και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, για τον οποίο φαίνεται ότι δεν έχει την καλύτερη άποψη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέρο Άντιτς, σχολίασε την έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε την περασμένη σεζόν στην Παρτιζάν, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο παλαίμαχος φόργουορντ έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως πρέπει να δείχνει σεβασμό και ότι του χρειάζεται ένα καλό ξύλο.

«Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ… Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του.

Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί. Απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού.

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Αθλητικά
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