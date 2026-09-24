Άντιτς για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Χρειάζεται ένα καλό ξύλο»

Ο Πέρο Άντιτς αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, ενώ μίλησε και για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, για τον οποίο φαίνεται ότι δεν έχει την καλύτερη άποψη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέρο Άντιτς, σχολίασε την έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε την περασμένη σεζόν στην Παρτιζάν, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Ο παλαίμαχος φόργουορντ έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως πρέπει να δείχνει σεβασμό και ότι του χρειάζεται ένα καλό ξύλο.

“I’d go after Jabari Parker… I don’t want to attack anyone, but the coach picks you, pays you, and then you turn against him,” Antic said, before adding: Or that guy who’s at Olympiacos now, the one who’s always yelling and shouting. I’d punch him right in the forehead, bro. You need to show some respect. Acting like that automatically makes you look like an idiot. And he acts all tough, like he wants to fight. He just needs a beating, bro,” Antic said with a smile. 😅 Pero Antic was asked about the situation at Partizan last season and the problems that ultimately led to Zeljko Obradovic’s departure from the club. Quite an interesting response. 👀😅#kkp #OlympiacosBC — Basketball Sphere (@BSphere_) September 24, 2026

«Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ… Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του.

Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί. Απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού.