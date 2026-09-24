Τάσος Μπακασέτας: «Μελαγχολία που δεν είμαι στην Εθνική Ελλάδας, προσωπικές υποθέσεις με επηρέασαν στον Παναθηναϊκό»

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν κλήθηκε αυτή τη φορά στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας και έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη για τη “γαλανόλευκη”, την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και ολόκληρη την καριέρα του.

Όντας καλεσμένος στην εκπομπή BIG 4 by Betsson του Sport24.gr, ο Τάσος Μπακασέτας εξέφρασε τα συναισθήματά του που δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας στο Nations League, αναγνώρισε τα λάθη του στον Παναθηναϊκό, ενώ θυμήθηκε το πρωτάθλημα που κατέκτησε με την ΑΕΚ, αλλά και τις “μαύρες” στιγμές με το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απόσπασμα των δηλώσεων του Μπακασέτα

Για τον ΑΠΟΕΛ: “Είναι πολύ ωραίο το κλίμα, είναι μεγάλη ομάδα ο ΑΠΟΕΛ, είναι ωραίο το προπονητικό κέντρο. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο σαν ομάδα να δεθούμε περισσότερο, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος, ειδικά με προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όταν συντονιστούμε όλοι μαζί ως ομάδα έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο.

Η ζωή προχωράει, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Ό,τι έγινε πριν δεν μπορείς να το αλλάξεις. Είμαι ικανοποιημένος εκεί (σ.σ. στον ΑΠΟΕΛ). Είμαι πολύ προσαρμοστικός σαν άνθρωπος και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστημένος δεν είμαι, γιατί είμαι στο 60-70% αυτών που μπορώ να κάνω. Το πρώτο παιχνίδι έγινε και πολύ νωρίς. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η μεγαλύτερη ομάδα, μάθαμε τον ΑΠΟΕΛ για τη μεγάλη πορεία που έκανε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο κόσμος, έχω συγκλονιστεί.

Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον κύριο Βρύζα. Τώρα που είχαμε μιλήσει όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι χρειάζεται να κάνει. Πηγαίνει με βάση τη ροή του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν τέθηκε ενδεχόμενο να μείνει στην Ελλάδα: “Τέθηκε, αλλά ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Καθίσαμε κάτω με τον κύριο Βρύζα και ήρθε η συμφωνία για τον ΑΠΟΕΛ”.

Για τη δυσκολία του να είναι εκτός κλήσεων της Εθνικής για αυτά τα παιχνίδια: “Είναι δύσκολο όταν είσαι απέξω. Ακόμη και στον πάγκο είναι πολύ πιο αγχωτικό. Θα το δω σπίτι, μόνος μου, μου αρέσει. Όταν βλέπω ένα παιχνίδι δεν θέλω και πολλή φασαρία. Υπάρχει μελαγχολία, πάντα θέλεις να βρίσκεσαι στην Εθνική. Το είχα φανταστεί λίγο (σ.σ. ότι δεν θα κληθώ) γιατί είχα μία μεγάλη αποχή.

Όχι με τίποτα (σ.σ. δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο της Εθνικής). Το μεγαλύτερο πρόβλημα των παικτών είναι ένα και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Λόγω του εγωισμού δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι ο προπονητής είναι εκεί γιατί παίζει τη θέση του σε κάθε παιχνίδι, θέλει να κάνει το καλύτερο που πιστεύει. Θέλει να παίξει το παιχνίδι για να κερδίσει. Αυτούς που πιστεύει ότι είναι οι καλύτεροι για να τον βοηθήσουν. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος (σ.σ. για την Εθνική). Έχει πάρα πολύ ταλέντο”.

Για το ότι η Εθνική δεν πέρασε στο Μουντιάλ: “Με πείραξε. Ήξερα ότι θα είναι το τελευταίο μου, δεν ξέρεις ποτέ βέβαια. Πάρα πολύ με πείραξε. Από την άλλη το ματς στη Σκωτία είναι πολύ άδικο, για αυτό το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ”.

Για τη δήλωσή του μετά την ήττα από τη Σκωτία ότι η ομάδα έπαιξε καλά και δεν έπρεπε να αλλάξει κάτι: “Μετά το ματς με τη Σκωτία δεν είχαμε αποκλειστεί. Ό,τι ένιωθα εγώ, που ήταν πολλά αυτά που ένιωθα, έχω μάθει να τα κρατάω για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο, γιατί ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Το να βγω να πω για τα λάθη δεν θα το έκανα ποτέ. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όταν έχεις ματς μετά από τρεις ημέρες δεν επιτρέπεις στην ομάδα να σκεφτεί τι έγινε.

Σαν απόδοση δεν θεωρώ ότι έλειψε κάτι στην Εθνική. Όσο το θυμάμαι δεν υπήρχε παιχνίδι ισορροπίας. Ήμασταν μία ομάδα που ήταν στην επίθεση και φάγαμε γκολ. Από εκείνο το βράδυ έπρεπε να σκεφτόμαστε πώς θα κερδίσουμε τη Δανία. Το τι συζητάμε μεταξύ μας είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλές φορές είναι και πώς νιώθεις στο παιχνίδι και δεν πιστεύαμε ότι το ματς θα βγει αντίθετα. Η αίσθηση που έχεις είναι ότι μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι. Είναι κάποια παιχνίδια που βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει και εκεί έχεις και στο μυαλό σου την ισοπαλία.

Για να πάρεις μία πρόκριση πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος και εμείς δεν ήμασταν. Δεν θεωρώ ότι πρέπει η Εθνική να αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα εφόδια, όμως πρέπει να υπάρχει πολύ παραπάνω συγκέντρωση. Είναι πολύ δύσκολο σε μία σειρά αγώνων να κάνεις αψεγάδιαστα παιχνίδια. Ήταν ένα μάθημα. Όταν θες να προκριθείς, είναι πολλά τα χρόνια και αυτό βαραίνει. Οφείλεις να είσαι αψεγάδιαστος. Οφείλεις να βρεις τον τρόπο και στην κακή σου ημέρα να κερδίσεις”.

Για τον αποκλεισμό: “Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Γι’ αυτό στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να κάνεις μεγάλα σχέδια και να επαναπάυεσαι. Θεωρώ ότι σίγουρα είμαστε πιο έτοιμοι. Σε όλο τον προκριματικό αγώνα που κάναμε ήταν και παιδιά πιο μικρής ηλικίας. Όλοι ξέρουμε τι ήταν αυτό που έγινε λάθος. Όσο παίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια, με αντιπάλους που είναι ελίτ, είναι πολύ σημαντικό.

Στο μυαλό μου έχω το επόμενο Euro. Και για εμένα δεν υπάρχει το ηλικιακό, είναι ο καθένας πόσο προσέχει τον εαυτό του, πόσο βελτιώνεται.

Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για αυτή την Εθνική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάποια στιγμή πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση. Θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά όσο ποτέ σαν ομάδα. Μην το κρύβουμε, εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές, η Εθνική Αγγλίας δεν έχει Euro. Η Εθνική Ελλάδας έχει. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Είναι μία κληρονομιά. Δεν είναι λίγο”.

Για τον θάνατο του Μπάλντοκ: “Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γυρίζεις σε αυτές τις στιγμές. Γενικά το φυσιοθεραπευτήριο είναι “καφενείο” η φάση. Εκείνο το βράδυ δεν ακουγόταν κιχ. Δεν ασχολιόταν κανείς με το παιχνίδι. Είχε γίνει προσπάθεια από την ΕΠΟ να μη γίνει το ματς. Όσον αφορά την ομιλία, δε μου βγήκε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούσα και εγώ να σκεφτώ κάποια πράγματα. Είχα τελειώσει μόλις την προπόνηση, δέχθηκα ένα τηλέφωνο και δεν το πίστευα. Ήταν όλη αυτή η διαδικασία, εκείνο το βράδυ, η επόμενη ημέρα, παγωμάρα. Δεν ήταν πολλά πράγματα να πούμε”.

Για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό: “Υπάρχουν κάποιοι που αποφασίζουν, συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που δεν εξαρτάται από εμένα δεν μπορώ να έχω πικρία για κάτι. Ξέρω πότε δεν ήμουν καλός, πότε έδωσα περισσότερα απ’ ότι είχα.

Υπάρχουν αποφάσεις που οφείλεις να σέβεσαι. Σε καμία περίπτωση (σ.σ. δεν θεωρώ πετυχημένο το διάστημα στον Παναθηναϊκό). Έκανα μία επιλογή (σ.σ. να πάω στον Παναθηναϊκό), μου άρεσε που πήρα το ρίσκο να γυρίσω στην Ελλάδα. Άμα ήταν οικονομικό θα είχα μείνει στην Τράμπζονσπορ, γιατί μου είχε προσφερθεί καινούργιο συμβόλαιο. Ποτέ δεν έκανα επιλογές βάσει χρημάτων στη ζωή μου. Αν επέλεγα με οικονομικά κριτήρια δεν θα έφευγα από την Τράμπζονσπορ εκείνη την περίοδο. Δεν μετανιώνω για κανένα λόγο. Στο τέλος της ημέρας πάλι το ίδιο θα έκανα.

Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του πλάνο. Δεν έχει να κάνει αν είναι καλός ή κακός. Δεν κόλλησε σε αυτό το διάστημα κάποιος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Πριν έρθω ήταν ο Γιοβάνοβιτς που είχε κάνει καταπληκτική δουλειά. Στο διάστημα που ήμουν εγώ δεν έγινε αυτό. Το νούμερο ένα στη λειτουργία της ομάδας είναι ο προπονητής”.

Για τον φετινό Παναθηναϊκό: “Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται”.

Για τον λόγο που ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα:“Είναι δύσκολη η απάντηση σε αυτή την ερώτηση, δεν είναι ένα πράγμα συγκεκριμένο. Και με τον προπονητή παίζουν ρόλο. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά ότι για τον κόσμο είναι πολύ λυπηρό. Όταν μία ομάδα είναι δεύτερη σε κατακτήσεις να έχει μείνει τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μου έφταιγε ποτέ σε τίποτα”.

Για το επεισόδιο με τον οπαδό έξω από τη Λεωφόρο: “Άλλη ηλικία (σ.σ. συγκριτικά με το σκηνικό με τον Ιωαννίδη). Η εμπειρία δεν αγοράζεται, είναι χρόνια που πρέπει να περπατήσεις. Ο Μπακασέτας στα 33 δεν είναι ο Μπακασέτας στα 24. Εκείνη τη μέρα είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν έγινε τίποτα. Έμαθα πολλά από αυτό το σκηνικό. Έμαθα ποιοι άνθρωποι είναι κύριοι και εκτιμούν. Το ότι πήραν ένα βίντεο χωρίς να έχει γίνει τίποτα, επειδή είναι της μόδας το viral; Ενώ τους ίδιους ανθρώπους τους έχεις βάλει στο σπίτι σου, τους έχεις πάει παντού, τους βοήθησες λίγο στο ξεκίνημα, γιατί με την αξία τους το έκαναν τα παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Πηγαίνω προς τα εκεί, υπήρχαν 3-4 άνθρωποι και έβγαλε ένας την πίκρα του για το ματς. Γιατί να μην το κάνει; Μετά είναι 3-4 άνθρωποι και έβριζαν. Δεν μου είπαν κάτι φοβερό ή κάτι φανταστικό να με βρίσει κάποιος χυδαία. Και εγώ νευριασμένος ήμουν. Με ενόχλησε (σ.σ. το ΑΕΚ σου), γιατί πριν δύο εβδομάδες το γήπεδο εν χορώ έβριζε τη μάνα μου και ήμουν ευαίσθητος για δικούς μου λόγους. Ακουγόταν γενικά αυτό το σλόγκαν στη Λεωφόρο, αλλά ήμουν και εγώ πολύ νευριασμένος. Το viral πουλάει περισσότερο από την ανθρώπινη σχέση για κάποιους”.

Για ένα λάθος που έκανε στον Παναθηναϊκό: “Ήταν μία περίοδος που δεν μπόρεσα να διαχειριστώ κάποιες προσωπικές μου υποθέσεις και με επηρέασαν στο γήπεδο. Ήταν μετά από έναν χρόνο, τον Γενάρη, υπήρχε ένα διάστημα που δεν μπόρεσα να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Είχα πολύ κακή εικόνα και μετά τραυματίστηκα”.

Για τα χρόνια του στην ΑΕΚ: “Το 2017-18 ήταν μαγική σεζόν. Το 2016-17 ήταν δύσκολο πολύ. Το 2017-18 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές στη ζωή μου. Φοβερά όλα. Είχαμε καταπληκτική ομάδα, παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε και τόσο μεγάλο ροτέισον. Η φιέστα που έγινε μετά, που φύγαμε από το γήπεδο του Απόλλωνα μέχρι τη Φιλαδέλφεια, μαγικές στιγμές”.

Για τη νέα γενιά: “Η άποψή μου είναι ότι ανέκαθεν υπήρχε ταλέντο στην Ελλάδα. Για εμένα δεν υπάρχει ταβάνι. Το μόνο που δεν ξέρει κανείς είναι το μυαλό. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Τζόλης είναι ο πιο έτοιμος και ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Είναι ένα παιδί που πέρασε δύσκολα πολύ και ξαναβγήκε πάνω. Έχει μέταλλο, ούτε η μεταγραφή του στην Άρσεναλ μου έκανε εντύπωση. Είναι ένα παιδί που έχει τα φόντα να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα.

Τι να πούμε για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια; Είναι κάποιοι παίκτες που λες “χαίρομαι να τους βλέπω”. Αυτά τα παιδιά είναι και πιο μικρά σε ηλικία. Όπως και τώρα ο Κωνσταντέλιας έχει να αντιμετωπίσει έναν σοβαρό τραυματισμό, θεωρώ ότι θα επανέλθει και θα είναι μια χαρά”.

Για το σημερινό ματς: “Θα κερδίσουμε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν λείπει κάτι. Θεωρώ οτι θα πάνε όλα καλά”.