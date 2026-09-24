Εθνική ποδοσφαίρου: Τι χρειάζεται για την πρόκριση και την παραμονή στη League A του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ξεκινάει το… ταξίδι της στη League Α του Nations League, όπου και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της, με στόχο τουλάχιστον την παραμονή στην κατηγορία.

Μετά την άνοδο που κατέκτησε στο προηγούμενο Nations League, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας βρέθηκε στο κορυφαίο επίπεδο της διοργάνωσης και θα “παλέψει” με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία στον όμιλό της.

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Η “γαλανόλευκη” θα προσπαθήσει έτσι για την… υπέρβαση, με την κατάκτηση μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων, που οδηγεί στα νοκ άουτ της League A, με μίνιμουμ στόχο την 3η θέση, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να τη διατηρήσει στην πρώτη κατηγορία.

Η τέταρτη θέση οδηγεί σε απευθείας υποβιβασμό στη League B του Nations League, ενώ οι δύο από τις τέσσερις καλύτερες -βάσει αποτελεσμάτων- ομάδες που θα καταλάβουν την 3η θέση, θα κερδίσουν την παραμονή τους.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

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27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45