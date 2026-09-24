Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-0 τη Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε ακόμα μία άνετη νίκη με 2-0 (7-5, 6-1) στη Σιγκαπούρη επί της Νάο Χιμπίνο και εξασφάλισε τη θέση της στα προημιτελικά του 500αριού της WTA.

Στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη μάχη με την αντίπαλό της, όμως κατάφερε μετά από μία ώρα να κάνει το 1-0, κερδίζοντας 7-5 για να ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη και να πάρει με το μέρος της το μομέντουμ του αγώνα.

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Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε «παρέλαση» στο δεύτερο σετ, καθώς έδειξε την ανωτερότητά της έναντι της Χιμπίνο, που έδειξε να κουράζεται και με 6-1 πήρε γρήγορα και ξεκούραστα μία σημαντική πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης.

Εκεί, θα βρει μπροστά της την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον (νο. 63 της παγκόσμιας κατάταξης), ενώ αν προκριθεί στον ημιτελικό θα αντιμετωπίζει τη νικήτρια του Ζινγού Ουάνγκ (νο. 40) – Τατιάνα Προζόροβα (νο.180).

Ο δρόμος προς τον τελικό του τουρνουά είναι ανοιχτός με την Ελληνίδα να είναι το φαβορί για να φτάσει εκεί.