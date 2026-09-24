Αθλητικά

Ο Σιν Οχάσι έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πρόσθιο της κολύμβησης

Φοβερή επίδοση από τον 17χρονο Ιάπωνα κολυμβητή
Ο Οχάσι
Ο Οχάσι στους Πανασιατικούς Αγώνες / REUTERS/Manami Yamada
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Ο 17χορνος Σιν Οχάσι έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πρόσθιο της κολύμβησης, με χρόνο 2:04.83 στους Πανασιατικούς Αγώνες της πατρίδας του στο Τόκιο.

Ο Σιν Οχάσι κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες του Τόκιο, συντρίβοντας το ρεκόρ του 2:05.48 που κατείχε ο Κινέζος Χαϊγιάνγκ Τσιν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα, στις 28 Ιουλίου 2023.

Ο Οχάσι θεωρείτο ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της κολύμβησης και φαβορί για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και στα 100 μέτρα πρόσθιο στους Πανασιατικούς Αγώνες.

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Αθλητικά
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