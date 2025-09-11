Αντονί Μαρσιάλ: Η ΑΕΚ τα βρήκε με την Μοντερέι για την πώληση του Γάλλου επιθετικού, σύμφωνα με όσα γράφουν στο Μεξικό

Πολύ κοντά στο να πετύχει ένα σημαντικό deal και να “ξεφορτωθεί’ το μεγάλο συμβόλαιο του Αντονί Μαρσιάλ φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Γάλλος επιθετικός έκλεισε στη Μοντερέι.

Η ΑΕΚ φέρεται να συμφώνησε με τη Μοντερέι για την παραχώρηση -με κανονική μετεγγραφή- του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα λάβει ένα συμβόλαιο πολύ υψηλών αποδοχών, ανάλογο με αυτά που λάμβανε στους “κιτρινόμαυρους”.

“Η Μοντερέι συμφώνησε για την αγορά του Αντονί Μαρσιάλ, επικρατώντας στη διεκδίκηση με την Πούμας. Ο σύλλογος τα βρήκε με την ΑΕΚ και θα πληρώσει ένα αξιοσημείωτο συμβόλαιο στον Γάλλο επιθετικό με το παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ” αναφέρεται.

Με την ενδεχόμενη μετεγγραφή του Μαρσιάλ στη Μοντερέι, η ΑΕΚ θα απαλλαγεί από το συμβόλαιο του παίκτη που ήταν στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ.

Rayados acordó la compra de Antonhy Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.

El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/Ioy8UToZQ3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Το “παράθυρο” των μετεγγραφών στο Μεξικό ολοκληρώνεται το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου