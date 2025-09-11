Αθλητικά

Αντονί Μαρσιάλ: Η ΑΕΚ τα βρήκε με την Μοντερέι για την πώληση του Γάλλου επιθετικού, σύμφωνα με όσα γράφουν στο Μεξικό

Η αποχώρηση του Γάλλου φορ από την Ένωση, μοιάζει να είναι τελειωμένη
Ο Αντονί Μαρσιάλ (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αντονί Μαρσιάλ (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Πολύ κοντά στο να πετύχει ένα σημαντικό deal και να “ξεφορτωθεί’ το μεγάλο συμβόλαιο του Αντονί Μαρσιάλ φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Γάλλος επιθετικός έκλεισε στη Μοντερέι.

Η ΑΕΚ φέρεται να συμφώνησε με τη Μοντερέι για την παραχώρηση -με κανονική μετεγγραφή- του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα λάβει ένα συμβόλαιο πολύ υψηλών αποδοχών, ανάλογο με αυτά που λάμβανε στους “κιτρινόμαυρους”.

“Η Μοντερέι συμφώνησε για την αγορά του Αντονί Μαρσιάλ, επικρατώντας στη διεκδίκηση με την Πούμας. Ο σύλλογος τα βρήκε με την ΑΕΚ και θα πληρώσει ένα αξιοσημείωτο συμβόλαιο στον Γάλλο επιθετικό με το παρελθόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ” αναφέρεται.

Με την ενδεχόμενη μετεγγραφή του Μαρσιάλ στη Μοντερέι, η ΑΕΚ θα απαλλαγεί από το συμβόλαιο του παίκτη που ήταν στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ.

Το “παράθυρο” των μετεγγραφών στο Μεξικό ολοκληρώνεται το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου

Αθλητικά
