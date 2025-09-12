Αντονί Μαρσιάλ: Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Γάλλου από την ΑΕΚ στη Μοντερέι

Έστω και στο φινάλε της μετεγγραφικής περιόδου, η ΑΕΚ κατάφερε να “ξεφορτωθεί” τον Αντονί Μαρσιάλ, με τον Γάλλο επιθετικό να ολοκληρώνει τη μετεγγραφή του στην Μοντερέι από το Μεξικό.

Εδώ και καιρό η ΑΕΚ έψαχνε να βρει μια λύση με την υπόθεση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος δεν βρισκόταν στις πρώτες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με το τεράστιο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που έχει, ήταν βασική ανάγκη να βρεθεί ομάδα για να παραχωρηθεί, κάτι που έγινε.

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές.

Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.” αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ.