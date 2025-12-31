Άντριου Γκάουντλοκ: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη σύλληψή του για κατοχή ναρκωτικών

Ο Άντριου Γκάουντλοκ αφέθηκε ελεύθερος από τις αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, μετά τη σύλληψή του κατά την παραλαβή ενός δέματος από τις ΗΠΑ, το οποίο και είχε εντοπιστεί να περιέχει κάνναβη.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο Άντριου Γκάουντλοκ έμεινε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισης του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τη Ρόδο και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική, την υπεράσπιση του γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, ανέλαβαν οι δικηγόροι κ.κ. Δήμητρα Ψελλάκη, Αχιλλέας Δασκαλάκης και Μανώλης Βλάχος, με τον κατηγορούμενο να υποστηρίζει ότι τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο δέμα δεν τα παρήγγειλε ο ίδιος και ότι ένας φίλος του από την Αμερική του τα απέστειλε λέγοντάς του πως στέλνει «ένα δώρο», χωρίς εκείνος να γνωρίζει τι περιείχε το δέμα.

Στην ίδια γραμμή, ανέφερε ότι η μικροποσότητα που βρέθηκε στην οικία του δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, έκανε χρήση μαζί με φίλες του, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών.

Ο Γκάουντλοκ έχει μείνει πάντως εκτός ομάδας στον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο διακοπής του συμβολαίου του.