Απαράδεκτος Σουάρες, τσίμπησε τον Ρούντιγκερ στο Ατλέτικο – Τσέλσι (video)

Κάποτε ο Λουίς Σουάρες είχε δείξει μια… τάση να δαγκώνει αντιπάλους εντός αγωνιστικού χώρου. Στην αναμέτρηση Ατλέτικο – Τσέλσι, για το Champions League, ο Ουρουγουανός προχώρησε σε μια άλλη απαράδεκτη κίνηση.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα στιγμιότυπο από το Ατλέτικο – Τσέλσι, με… αρνητικό πρωταγωνιστή τον Λουίς Σουάρες των «ροχιμπλάνκος».

Σε μια φάση που «μονομαχούσε» με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο Ουρουγουανός επιθετικός χρησιμοποίησε μια αντικανονική μέθοδο για να βγει νικητής. Ο επιθετικός της Ατλέτικο είχε μια στιγμή έντασης με τον αμυντικό της Τσέλσι, με τον διαιτητή Μπριχ να ηρεμεί τα πνεύματα.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ακολουθεί, ο Ρούντιγκερ είχε κάθε λόγο να είναι εκνευρισμένος, αφού ο Σουάρες εμφανίζεται να τοντσιμπάει στο πόδι.

Suarez really move from biting to pinching , this man 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo