Απίστευτο blooper στο Καρδίτσα – Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι έχασαν 7 σουτ κάτω από το καλάθι στην ίδια φάση

Πρωταγωνιστές οι Καλαϊτζάκης, Μήτογλου και Φαρίντ
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Μήτογλου, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης έχασαν επτά ευκαιρίες κάτω από το καλάθι για να σκοράρουν στην ίδια φάση στο 14′ του ΚαρδίτσαΠαναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε εκτός έδρας την Καρδίτσα για την 18η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τις δύο ομάδες να παίζουν πολύ κακό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο.

Ειδικότερα σε μία φάση, οι πράσινοι αστόχησαν 7 φορές κάτω από το καλάθι, με τους Μήτογλου, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ευστοχήσουν.

 

Απίστευτο blooper στην Καρδίτσα, με τον Παναθηναϊκό να “ξυπνάει”, πάντως, στο δεύτερο ημίχρονο και να διαλύει τη θεσσαλική ομάδα.

