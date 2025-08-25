Απίστευτο ξύλο στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Μπουνιές στο κέντρο του παρκέ

Άκρως επεισοδιακό ήταν το φινάλε του αγώνα Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουα.

Οι μπασκετμπολίστες της Αργεντινής και της Δομινικανής Δημοκρατίας μετέτρεψαν σε ρινγκ το παρκέ μετά το τέλος του αγώνα.

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως στο κέντρο του γηπέδου, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να μοιράζουν… μπουνιές.

Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN — Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025

Όπως είναι φυσικό, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αναμένεται να τιμωρηθούν σκληρά από τη FIBA.