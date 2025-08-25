Αθλητικά

Απίστευτο ξύλο στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Μπουνιές στο κέντρο του παρκέ

Αδιανόητο χάος επικράτησε μετά το τέλος του αγώνα για το FIBA AmeriCup
Άκρως επεισοδιακό ήταν το φινάλε του αγώνα ΑργεντινήΔομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουα.

Οι μπασκετμπολίστες της Αργεντινής και της Δομινικανής Δημοκρατίας μετέτρεψαν σε ρινγκ το παρκέ μετά το τέλος του αγώνα.

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως στο κέντρο του γηπέδου, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να μοιράζουν… μπουνιές.

Όπως είναι φυσικό, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αναμένεται να τιμωρηθούν σκληρά από τη FIBA.

