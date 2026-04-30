Η ΑΕΚ ανοίγει κι άλλες θύρες στην Allwyn Arena για την προπόνηση του Σαββάτου, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (03.05.2026, 21:00, Newsit.gr) και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη φετινή Super League. Οι οπαδοί της ομάδας αναμένεται να δώσουν δυναμικό “παρών” στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές του ντέρμπι στη Λεωφόρο.

Όπως συνέβη πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έτσι και ενόψει αυτού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, μέρος της προπόνησης θα είναι ανοιχτό για τους φίλους της AEK (σ.σ. φίλαθλοι είχαν μαζευτεί στην Allwyn Arena και πριν το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν παρακολούθησαν μέρος της προπόνησης).

Έτσι, στην έδρα της ΑΕΚ αναμένεται να βρεθούν το Σάββατο (02.05.2026) περισσότεροι από 8.000, προκειμένου να ντοπάρουν ψυχολογικά τους “κιτρινόμαυρους”. Γι’ αυτόν τον λόγο, θ’ ανοίξουν παραπάνω θύρες αυτή τη φορά. Υπολογίζεται ότι στην Allwyn Arena θα μπουν περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η προπόνηση θα ξεκινήσει στις 17:00, οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρώτο της τέταρτο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο γήπεδο από τις 16:30.