Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού MVP των game 1 των πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ισχύος απέναντι στην Μονακό -πριν από δυο βράδια στο ΣΕΦ- και πήρε τη νίκη στο Game 1 με 91-70, κάνοντας το 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε μια κυριαρχική εμφάνιση και βοήθησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Έτσι, ο Σέρβος σέντερ αναδείχθηκε MVP των Game 1 των πλέι οφ της Euroleague. Θυμίζουμε ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό, μέσα στο ΣΕΦ.

Double-Double Domination!



All-EuroLeague first team member Nikola Milutinov showing exactly why he’s one of the best in the business as he’s the MVP of Game 1 pic.twitter.com/SKRkXMsDps — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Θυμίζουμε ότι ο ψηλός του Ολυμπιακού βρέθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της regular season στη Euroleague.