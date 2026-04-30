Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού MVP των game 1 των πλέι οφ της Euroleague

Ο Σέρβος σέντερ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης από όσους αγωνίστηκαν στα 4 πρώτα ματς που είδαμε το διήμερο που πέρασε (28 και 29.04.2026)
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ισχύος απέναντι στην Μονακό -πριν από δυο βράδια στο ΣΕΦ- και πήρε τη νίκη στο Game 1 με 91-70, κάνοντας το 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε μια κυριαρχική εμφάνιση και βοήθησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Έτσι, ο Σέρβος σέντερ αναδείχθηκε MVP των Game 1 των πλέι οφ της Euroleague. Θυμίζουμε ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό, μέσα στο ΣΕΦ.

Θυμίζουμε ότι ο ψηλός του Ολυμπιακού βρέθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της regular season στη Euroleague.

