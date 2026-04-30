Ο Μάκελι, τα πέναλτι στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ και η δικαίωση της ΑΕΚ

Η διαιτησία του Ντάνι Μάκελι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην ποδοσφαιρική κοινότητα, με τις αποφάσεις του στο χθεσινοβραδινό (29.04.2026) Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1 για τα ημιτελικά του Champions League. Μια κακή απόδοση που φέρνει στο μυαλό όλων τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ΑΕΚ, μετά από το εντός έδρας φετινό ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό (1-1) για την κανονική διάρκεια της Super League.

Ο Ντάνι Μάκελι “σφύριξε” στο υψηλότερο επίπεδο, σε έναν ημιτελικό Champions League και απογοήτευσε. Η UEFA βασίστηκε πάνω του και ο Ολλανδός διαιτητής την άφησε εκτεθειμένη, θυμίζοντας σε όλους τον εκνευρισμό που είχε προκαλέσει στην ΑΕΚ και την “έκρηξη” του Μάριου Ηλιόπουλου, μετά το φινάλε του ντέρμπι της Allwyn Arena.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Μάκελι τα έκανε.. μαντάρα! Η λέξη «ντροπή» είναι αυτή που επικρατεί σήμερα στα αγγλικά Μέσα για την διαιτησία του στο “Μετροπολιτάνο”. Αρχικά ο Ολλανδός έδωσε ένα πέναλτι στην Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο, με το οποίο άνοιξε το σκορ, με τους γηπεδούχους να το χαρακτηρίζουν… soft.

Στην επανάληψη, η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε στην ισοφάριση ένα πέναλτι, σε χέρι του Μπεν Γουάιτ -για το οποίο στην Αγγλία λένε πως είναι πολύ υπερβολικό- με το VAR να τον σώζει, αφού τον κάλεσε για να τσεκάρει τη φάση με onfield review.

Το αποκορύφωμα του… ταλέντου του Μάκελι ήρθε στο 78′. Ο Ολλανδός διαιτητής έδωσε ένα ακόμα πέναλτι στην Άρσεναλ. Ο αμυντικός της Ατλέτικο εμφανίζεται να πατάει τον Έζε που “τσιμπάει” τη μπάλα, ωστόσο το VAR τον καλεί μετά από λίγο να δει ξανά τη φάση. Ο έμπειρος διαιτητής ακύρωσε την απόφασή του. Φωνές από τους “κανονιέρηδες”, φωνές και από την Ατλέτικο Μαδρίτης, που ένιωσε να αδικείται -από την αρχική του απόφαση- μέσα στην έδρα της.

όλα όσα έγιναν στο “Μετροπολιτάνο” τη Μαδρίτης κάνουν τους ανθρώπους της ΑΕΚ -σύμφωνα με πηγές από την Ένωση- να αισθάνονται δικαιωμένοι και κυρίως ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη διαιτησία του Ολλανδού διαιτητή ως μακελειό του Μάκελι! Πηγές από την ΑΕΚ κάνουν λόγο για δικαίωση του ισχυρού άνδρα της Ένωσης, υπενθυμίζοντας όσα είχαν γίνει από τον διεθνή ρέφερι.

Την 1η Φεβρουαρίου 2026 ο Μάκελι έδωσε πέναλτι υπέρ του Αντρέ Λουίς στις καθυστερήσεις του ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να αποφεύγει την ήττα από την ΑΕΚ (1-1) σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να διαμαρτύρεται στον Ολλανδό ρέφερι.

Ένα σφύριγμα που, όπως αναφέρουν από την πλευρά των “κιτρινόμαυρων”, τώρα στα πλέι οφ -με τις διαφορές που έχουν διαμορφωθεί- θα μπορούσε να είχε φέρει την ΑΕΚ ένα βήμα πιο κοντά προς τον τίτλο, στη “μάχη” που δίνει κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας, Ολυμπιακό.