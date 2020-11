Απίστευτο στατιστικό: Ο Μέσι έδωσε μόλις μία πάσα στον Γκριεζμάν στην ήττα της Μπαρτσελόνα (pic)

Η Μπαρτσελόνα έκανε πολύ άσχημο παιχνίδι κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα που έφερε τους “ροχιμπλάνκος” στο +9 στη βαθμολογία της “La Liga”.

Ο Λέο Μέσι ήταν τελείως ασύνδετος με τους συμπαίκτες του στην επίθεση της Μπαρτσελόνα και είναι χαρακτηριστικό, ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις 8 πάσες προς τους επιθετικούς.

“Τρένο” η Ατλέτικο! Ιστορική νίκη για Σιμεόνε κόντρα στην “εξαφανισμένη” Μπαρτσελόνα (video)

Από αυτές μάλιστα, οι πέντε ήταν προς τον Ντεμπελέ και μόνο μία έφθασε στα πόδια του Γκριεζμάν, δείχνοντας και την αδυναμία συνεργασίας των δύο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

