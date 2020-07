Ο Τζιμπρίλ Σισέ έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκός, σχεδόν μία δεκαετία τώρα, αλλά ακόμη φαίνεται ότι θυμάται τους Έλληνες διαιτητές από την παρουσία του στη Superleague.

Ο Γάλλος στράικερ που πρόσφατα ξεκίνησε νέα συνεργασία με τον Ερμή Αραδίππου στην Κύπρο, έδωσε συνέντευξη στο γνωστό περιοδικό Four Four Two και μίλησε μεταξύ άλλων και για την καριέρα του στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας και μία απίθανη ιστορία με διαιτητή.

Για το πέρασμα του από το τριφύλλι: «Πέρασα φανταστικά στην Ελλάδα. Αγαπώ το κλαμπ. Όντως έχω κάνει τατουάζ με το σήμα του Παναθηναϊκού. Αυτό και τα αστέρια του Champions League που έκανα μετά την κατάκτηση με τη Λίβερπουλ είναι τα μοναδικά πάνω μου που συνδέονται με το ποδόσφαιρο»

Για τις διαιτησίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα: «Είχα πολλά θέματα με τη διαιτησία. Έχει περάσει καιρός αλλά ακόμη με ενοχλεί όταν τα θυμάμαι. Ήταν τόσο κακές οι αποφάσεις και μία φορά χάσαμε ένα κρίσιμο ματς λόγω μιας τέτοιας απόφασης. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τον διαιτητή καθώς είχα πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ. “Ήταν οφσάιντ” τον ρώτησα; “Όχι” μου απάντησε. “Τότε γιατί το ακύρωσες” τον ξαναρώτησα. “Έ, ξέρεις ο βοηθός σήκωσε τη σημαία” μου είπε και τον ρώτησα “Ποιος διαιτητεύει; Εσύ ή αυτός”. Ήταν πολύ γελοίο».

