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Αθλητικά

Απίθανη Κέιτ Ντάγκλας: Έκανε δύο παγκόσμια ρεκόρ σε μία μέρα στα 50μ ελεύθερο

Η Αμερικανίδα αθλήτρια έχει βελτιώσει το ρεκόρ τέσσερις φορές μέσα σε δύο μήνες
Η Κέιτ Ντάγκλας
Η Κέιτ Ντάγκλας μετά από αγώνα της/ (AP Photo/Denes Erdos)
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Η Κέιτ Ντάγκλας κατάφερε μέσα σε μία μέρα να κάνει δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο γυναικών στην κολύμβηση.

Στον προκριματικό των Pan-Pacific Championships, που διεξάγεται στην Καλιφόρνια η Κέιτ Ντάγκλας έκανε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς ολοκλήρωσε τα 50 μέτρα ελεύθερο σε 23:49″ και βελτίωσε το 23:55″ της συμπατριώτισσάς της Γκρέτσεν Ουόλς, που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο.

Η Ντάγκλας δεν έμεινα εκεί και μέσα στην ίδια μέρα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ διαλύοντας όλα τα κοντέρ. Στην επόμενη κούρσα της έκανε 23:19 για να κατεβάσει εντυπωσιακά το ρεκόρ, που πλέον προσεγγίζει το φράγμα των 22″.

Έπρεπε να κοιτάξω δύο και τρεις φορές στον πίνακα. Δεν ήμουν σίγουρη ότι έβλεπα σωστά. Αυτός ο χρόνος μου φαίνεται απίστευτα γρήγορος. Σοκαρίστηκα όταν είδα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τους προκριματικούς, επειδή δεν έχω και το καλύτερο φίνις”, δήλωσε η Αμερικανίδα.

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