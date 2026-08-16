Dubai BC για Τόμας Γουόκαπ: «Δώσαμε μάχη, όλα θα εξαρτηθούν από τον Ολυμπιακό»

Ο Ντέγια Καμενιάσεβιτς, GM της Dubai BC, τοποθετήθηκε για τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ και στάθηκε στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, πετώντας το μπαλάκι στον Ολυμπιακό.

Ο GM της Dubai BC υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι η ομάδα έκανε τα πάντα για να αποκτήσει τον Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας μάλιστα ότι πλέον όλα εξαρτώνται από την ομάδα του Πειραιά.

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«Αναζητούμε έναν πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιό του. Έχουμε εξετάσει πολλούς παίκτες.

Δώσαμε τη μάχη για αρκετά ονόματα, αλλά δεν τα καταφέραμε, επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα σας εξήγησα προηγουμένως. Τους χάσαμε. Για παράδειγμα, χάσαμε και τον τελευταίο πλέι μέικερ που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά», δήλωσε ο Καμενιάσεβιτς.