Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-1 την Καμίλα Ραχίμοβα και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι

Σημαντική νίκη για την Ελληνίδα τενίστρια στο τουρνουά του Σινσινάτι
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open/ Eurokinissi
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Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι κερδίζοντας 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) την Καμίλα Ραχίμοβα.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαρία Σάκκαρη που μετά το αρχικό 2-2 στο πρώτο σετ έκανε ένα σερί τεσσάρων γκέιμ για να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση και να βάλει πλώρη για τη νίκη στο Σινσινάτι.

Η Ραχίμοβα αντέδρασε και κατάφερε με δυναμικό ξεκίνημα να πάρει τη διαφορά (4-1) στο δεύτερο σετ. Η Σάκκαρη αντέδρασε και προηγήθηκε με 5-4, όμως μετά δέχτηκε ένα σερί 3-0 από την Ουζμπέκα, η οποία έκανε το 1-1 στην αναμέτρηση.

Η Ελληνίδα τενίστρια στο τρίτο σετ ήταν αποφασισμένη για τη νίκη και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της. Κέρδισε 6-1 και πήρε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά, εκεί όπου πιθανότατα θα βρει μπροστά της την Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Πολωνή αντιμετωπίζει σήμερα (16/08/26) την Εμιλιάνα Αράνγκο και είναι ξεκάθαρα το φαβορί στην αναμέτρηση.

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Αθλητικά
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