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Αθλητικά

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Αυτό είναι το deal ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πέταξε για Γερμανία το πρωί της Κυριακής για να ολοκληρώσει τη συμφωνία
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα συνεχίσει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την καριέρα του στην Ντόρτμουντ, αφού οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και τον παίκτη για να ολοκληρωθεί το deal.

Η Ντόρτμουντ προσφέρει 28.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ για να αποκτήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τη συμφωνία να έχει ακόμα 2.000.000 ευρώ με τη μορφή επίτευξης στόχων.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διατηρήσει παράλληλα και ποσοστό μεταπώλησης 17.5% και σε περίπτωση που η Ντόρτμουντ πουλήσει τον Κωνσταντέλια θα βάλει ακόμα περισσότερα λεφτά στα ταμεία του στο μέλλον.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ με τις ετήσιες απολαβές του να ξεπερνούν τα 3.000.000 ευρώ, ποσό που δεν του άφησε περιθώριο άρνησης.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αφήνει τον ΠΑΟΚ μετά από 190 παιχνίδια και 44 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν πάρει με καλό μάτι την πώληση του Κωνσταντέλια, λίγους μήνες μετά την αποχώρηση και του Ραζβάν Λουτσέσκου.

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