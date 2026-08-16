Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Με τους τελικούς του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένγκο ολοκληρώνεται η διοργάνωση

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στην τελευταία ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου με στόχο να ανέβει στο βάθρο στο άλμα επί κοντώ και να βάλει δύσκολα στον κορυφαίο Μόντο Ντουπλάντις.

Η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή στο Μπέρμιγχαμ θα ξεκινήσει στις 21:15 (16/08/26) και για να έρθει το μετάλλιο θα πρέπει να βρει εξάμετρο άλμα, καθώς πέρα από τον Μόντο Ντουπλάντις στον αγώνα υπάρχει και ο Σόντρε Γκούτορμσεν.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε έτοιμος για τον αγώνα και σε εξαιρετική κατάσταση ακόμα και για να κάνει ατομικό ρεκόρ, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι στα 6.17μ.

Στη μάχη των μεταλλίων μπαίνει και η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού. Η Ελληνίδα αθλήτρια θα ξεκινήσει τις προσπάθειές της στις 21:55 και θα χρειαστεί άλμα καλύτερο από τα 59.82μ, που έριξε στα προκριματικά, αν θέλει να διεκδικήσει κάποιο μετάλλιο.