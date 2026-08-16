Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για Γερμανία για να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί της Κυριακής για Γερμανία για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ.

Η Ντόρτμουντ, που έχει ήδη στο δυναμικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, κινήθηκε δυναμικά για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η πρόταση των Γερμανών αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ με τον ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν να την αποδέχεται.

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Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα έχει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που θα προσεγγίζει τα 3.000.000 ευρώ ετησίως για να μετακομίσει στο Ντόρτμουντ και να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (16/08/26) για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις του με τους Γερμανούς, να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα είναι πολυετές.

Η Ντόρτμουντ ήθελε σαν τρελή να αποκτήσει τον σταρ του ΠΑΟΚ και πίεσε έντονα για να πείσει τους Θεσσαλονικείς, που δέχτηκαν πίεση και από τη Θύρα 4 για να μην αποδεχτεί την πρόταση.

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«Η σημαία του ΠΑΟΚ θα μείνει για πάντα στον ιστό της. Σε πείσμα όλων των καλοθελητών και των εκφραστών της μιζέριας, η απαίτηση του ΛΑΟΥ του ΠΑΟΚ είναι μια: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά τον Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος», ανέφερε η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά»..

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην καριέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε 190 ματς πετυχαίνοντας 44 γκολ και μοιράζοντας 26 ασίστ. Όπως όλα δείχνουν τα ματς με την Άντερλεχτ ήταν τα τελευταία του με την ασπρόμαυρη φανέλα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της καριέρας του.