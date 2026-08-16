Ο Ρέμο Φρόιλερ έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028

Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με το Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι ήδη στη χώρα μας για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Φρόιλερ μετά από τρεις σεζόν στην Μπολόνια έμεινε ελεύθερος και ο Ολυμπιακός κινήθηκε για την απόκτησή του και τον έπεισε να μετακομίσει στην Ελλάδα και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028.

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Ο Ελβετός χαφ, που αγωνίστηκε με την Εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ, θα είναι ο ένας εκ των δύο χαφ που θα κάνει δικό του ο Ολυμπιακός, που θέλει να αλλάξει πρόσωπα στον άξονα, με την αποχώρηση του Λορέντσο Σιπιόνι να είναι στο πρόγραμμα, αν προκύψει κάποια πρόταση.

Με την Αταλάντα σε 260 ματς μέτρησε 21 γκολ και 23 ασίστ. Στην Μπολόνια όπου αγωνιζόταν μέχρι την περσινή σεζόν από το 2023 είχε 123 συμμετοχές με 3 γκολ και 5 ασίστ.