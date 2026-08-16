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Αθλητικά

Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 400μ ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Εκτός τελικού στα 400μ ελεύθερο ανδρών έμειναν οι Μάρκος και Κακουλάκης
Η Άρτεμις Βασιλάκη
Η Άρτεμις Βασιλάκη σε αγώνα/ EUROKINISSI
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Η Άρτεμις Βασιλάκη εξασφάλισε την παρουσία της σε έναν ακόμα τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, καθώς προκρίθηκε με χρόνο 4:11:70 στα 400 μέτρα ελεύθερο.

Η επίδοση της Άρτεμις Βασιλάκη ήταν αρκετή για να της εξασφαλίσει μία θέση στο μεγάλο τελικό, παρότι τερμάτισε τέταρτη στην προκριματική της σειρά.

Ο τελικός των 400μ ελεύθερο γυναικών θα διεξαχθεί στο βραδινό πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας της διοργάνωσης. Στις 19:30 η Άρτεμις Βασιλάκη θα δώσει τη μάχη της για το μετάλλιο στο Παρίσι.

Από την άλλη πλευρά στα 400μ ελεύθερο των ανδρών η Ελλάδα δεν θα έχει εκπροσώπηση, καθώς ο Βασίλης Κακουλάκης, όπου τερμάτισε πρώτος στη σειρά του (3:50:94) και ο Δημήτρης Μάρκος, που τερμάτισε 4ος (3:48:10) έμειναν εκτός τελικού λόγω χρόνου.

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Αθλητικά
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