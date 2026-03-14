Απίθανο blooper στο NBA: Οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα σε λάθος ομάδα και αυτή επιτέθηκε στο δικό της καλάθι

Στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς είχαμε την πιο απίθανη στιγμή της χρονιάς στο NBA. Οι διαιτητές μετά από τάιμ άουτ έδωσαν την μπάλα στη λάθος ομάδα και εκείνη ξεκίνησε να επιτίθεται κανονικά στο… δικό της καλάθι.

Ο προπονητής των Καβαλίερς παρατήρησε πρώτος το λάθος, αφού πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και φώναξε στους διαιτητές να σταματήσουν. Ένας εκ της τριάδας πήρε χαμπάρι το αδιανόητο λάθος και διέκοψε το παιχνίδι για να επανέρθει η… λογική.

Ο κόουτς Άτκινσον του Κλίβελαντ, μπορεί αρχικά να διαμαρτηρήθηκε, μετά όμως άρχισε να γελά, αντιλαμβανόμενος το απίθανο blooper που συνέβη μπροστά στα μάτια του και κανείς δεν αντιλήφθηκε άμεσα.

Ερωτηματικό αποτελεί και η συγκέντρωση των παικτών του Ντάλας, που μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα διακοπής από το τάιμ άουτ ξέχασαν σε ποιο καλάθι κάνουν επίθεση και έκαναν κανονικά την επαναφορά από τη λάθος πλευρά.

The refs gave the ball to the WRONG team… who then attacked the WRONG basket pic.twitter.com/Yc6VfT3IvL — BrickCenter (@BrickCenter_) March 14, 2026

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους Καβαλίερς να κάνουν επίθεση στο σωστό καλάθι και τελικά να παίρνουν τη νίκη με 138-105.