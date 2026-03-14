Απίθανο blooper στο NBA: Οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα σε λάθος ομάδα και αυτή επιτέθηκε στο δικό της καλάθι

Μία στιγμή επιπέδου τοπικού αγώνα συνέβη στο «μαγικό» κόσμο του NBA και συγκεκριμένα στο παιχνίδι Μάβερικς - Καβαλίερς
Ο προπονητής των Καβαλίερς γελά με το απίθανο blooper στο NBA

Στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς είχαμε την πιο απίθανη στιγμή της χρονιάς στο NBA. Οι διαιτητές μετά από τάιμ άουτ έδωσαν την μπάλα στη λάθος ομάδα και εκείνη ξεκίνησε να επιτίθεται κανονικά στο… δικό της καλάθι.

Ο προπονητής των Καβαλίερς παρατήρησε πρώτος το λάθος, αφού πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και φώναξε στους διαιτητές να σταματήσουν. Ένας εκ της τριάδας πήρε χαμπάρι το αδιανόητο λάθος και διέκοψε το παιχνίδι για να επανέρθει η… λογική.

Ο κόουτς Άτκινσον του Κλίβελαντ, μπορεί αρχικά να διαμαρτηρήθηκε, μετά όμως άρχισε να γελά, αντιλαμβανόμενος το απίθανο blooper που συνέβη μπροστά στα μάτια του και κανείς δεν αντιλήφθηκε άμεσα.

Ερωτηματικό αποτελεί και η συγκέντρωση των παικτών του Ντάλας, που μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα διακοπής από το τάιμ άουτ ξέχασαν σε ποιο καλάθι κάνουν επίθεση και έκαναν κανονικά την επαναφορά από τη λάθος πλευρά.

 

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους Καβαλίερς να κάνουν επίθεση στο σωστό καλάθι και τελικά να παίρνουν τη νίκη με 138-105.

