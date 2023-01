Ο Τζα Μοράντ έχει μετατραπεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, αλλά παραμένει και ο πιο θεαματικός στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, όπως απέδειξε και στη νίκη των Μέμφις Γκρίζλις επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σε μία τρομερή φάση του αγώνα, ο Τζα Μοράντ “πέταξε” μπροστά στον… κακόμοιρο Τζέιλεν Σμιθ και τον έκανε… poster στο “αδιανόητο” κάρφωμά του, που “τρέλανε” το NBA.

“Υποψήφιο για κάρφωμα της χρονιάς” το χαρακτήρισε ο επίσημος λογαριασμός του πρωταθλήματος και είναι ήδη το φαβορί για το σχετικό βραβείο στο τέλος της σεζόν.

EVERY ANGLE OF JA MORANT’S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F