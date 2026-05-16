Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1 τελικό: Ο Σεμένιο με γκολάρα έκρινε τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας

Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι μονομαχούν για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας
Ο Σεμένιο πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Σεμένιο πανηγυρίζει το γκολ του/ Action Images via Reuters/Peter Cziborra
Η Μάνστεστερ Σίτι κέρδισε 1-0 την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και χάρη στο τρομερό τακουνάκι του Σεμένιο κατέκτησε για 8η φορά τον θεσμό.

18:56 | 16.05.2026
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
Οι παίκτες της Σίτι
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Οι «πολίτες» κυριάρχησαν στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησαν για 8η φορά του Κύπελλο Αγγλίας
Η ομάδα του Γκουαρντιόλα ήταν καλύτερη και έφτασε τις 8 κατακτήσεις Κυπέλλου Αγγλίας
18:51 | 16.05.2026
Ολοκληρώθηκε ο τελικός. Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας
18:51 | 16.05.2026
91'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:45 | 16.05.2026
91'
Χαμένη ευκαιρία με τον Ντελάπ για τη Τσέλσι
18:34 | 16.05.2026
84'
Δοκάρι για τη Σίτι

Ο Νούνιες γύρισε την μπάλα και ο Σάντσεθ λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομαδας του

18:32 | 16.05.2026
75'
Κοντά στην ισοφάριση η Τσέλσι με τον Φερνάντες

Ο Αργεντινός δοκίμασε με γυριστό σουτ από την περιοχή με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από την εστία του Τράφορντ

18:31 | 16.05.2026
72'
Γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι με τρομερό τακουνάκι του Σεμένιο, 0-1 το σκορ

Ο Σεμένιο πήρε την μπάλα από τον Χάαλαντ και με τρομερό τακουνάκι νίκησε τον Σάντσεθ για να φέρει τη Σίτι αγκαλιά με τον τίτλο

18:07 | 16.05.2026
58'
Η Τσέλσι έχει ανεβάσει το επίπεδο έντασής της μέσα στον αγωνιστικό χώρο
17:51 | 16.05.2026
47'
Νέα χαμένη ευκαιρία για τη Σίτι

Ο Σεμένιο στην έναρξη του δευτέρου μέρους λίγο έλειψε να σκοράρει με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή της Τσέλσι

17:48 | 16.05.2026
Ημίχρονο χωρίς σκορ στον τελικό με τη Σίτι να είναι καλύτερη και να έχει αρκετές χαμένες ευκαιρίες
17:28 | 16.05.2026
43'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Σίτι

Η καλύτερη στιγμή στο ματς έγινε στο 43'. Ο Χάαλαντ μπήκε από τα αριστερά και πλάγια στην περιοχή, σούταρε δυνατά, όμως ο Σάντσεθ του αρνήθηκε να κάνει το 1-0 για τη Σίτι

17:25 | 16.05.2026
25'
Η Σίτι σκόραρε με τον Χάαλαντ, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ
17:17 | 16.05.2026
23'
Χαμένη ευκαιρία για τη Σίτι με τον Χάαλαντ

Ο Νορβηγός έκλεψε την μπάλα, σούταρε από πλάγια θέση με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία

17:02 | 16.05.2026
7'
Πρώτη ευκαιρία στον τελικό για τη Σίτι

Ο Σεμένιο σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να στρώνεται στον Μαρμούς, ο οποίος σούταρε υπό δύσκολες συνθήκες με τον Σάντσεθ να μπλοκάρει

Ξεκίνησε ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας
16:55 | 16.05.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
16:54 | 16.05.2026
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ χαιρετάει τους παίκτες των δύο ομάδων
16:54 | 16.05.2026
Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι

Τράφορντ, Νούνιες, Χουσάνοφ, Γκεχί, Ο' Ράιλι, Ρόδρι, Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού, Χάαλαντ

16:52 | 16.05.2026
Η ενδεκάδα της Τσέλσι

Σάντσεθ, Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς, Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Κουκουρέγια, Πέδρο

16:49 | 16.05.2026
Εν ενεργεία κάτοχος του τίτλου είναι η Κρίσταλ Πάλας
16:40 | 16.05.2026
Η Τσέλσι έχει κατακτήσει 8 φορές του Κύπελλο Αγγλίας, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι, που είναι τυπικά φιλοξενούμενη, έχει πανηγυρίσει 7 φορές
16:40 | 16.05.2026
Τσέλσι και Σίτι θα αναμετρηθούν στο Γουέμπλεϊ με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου σημαντικότερου τίτλου στο Νησί
16:39 | 16.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μάντσεστερ Σίτι

