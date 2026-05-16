Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Οι «πολίτες» κυριάρχησαν στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησαν για 8η φορά του Κύπελλο Αγγλίας

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν καλύτερη στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και κατάφερε με το υπέροχο γκολ του Σεμένιο να κερδίσει 1-0 την Τσέλσι για να κατακτήσει για 8η φορά το θεσμό.

Η Τσέλσι μπορεί να παρουσιάστηκε καλύτερη σε σχέση με τα τελευταία της ματς, όμως αυτό δεν αρκούσε για να σωθεί μάι καταστροφική σεζόν. Η Μάντσεστερ Σίτι στο 71΄ βρήκε αυτό που άξιζε με πανέμορφο τρόπο και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι «πολίτες» έφτασαν τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Τότεναμ στις 8 κατακτήσεις του Κυπέλλου Αγγλίας, μετά το θρίαμβο του Γουέμπλεϊ επί των Λονδρέζων.

Ο αγώνας

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν καλύτερη στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Βρήκε δίχτυα στο 25′ με τον Χάαλαντ, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Οι πολίτες βρέθηκαν μία ανάσα από το 1-0 στην εκπνοή του πρώτου μέρους όταν ο Νορβηγός βρέθηκε απέναντι από τον Σάντσεθ, με τον Ισπανό τερματοφύλακα, όμως να τον νικά και να στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Η Τσέλσι ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο μέρος, όμως αυτό δεν αρκούσε. Η Σίτι στο 72΄με τρομερό τακουνάκι του Σεμένιο έκανε το 1-0 στον τελικό, μετά από παράλληλο γύρισμα του Χάαλαντ.

Ο Έντσε Φερνάντες δύο λεπτά αργότερα λίγο έλειψε να σκοράρει για την Τσέλσι, όμως το γυρισμό του σουτ χωρίς ισορροπία πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Τράφορντ για να διατηρήσει η Σίτι το προβάδισμα.

Η ομάδα του Γκουαρντιόλα είχε και δοκάρι στο 84′ με τον Ματέους Νούνιες. Ο παίκτης των πολιτών έκανε το γύρισμα και ο τερματοφύλακας της Τσέλσι σε προσπάθεια να απομακρύνει παραλίγο να στείλει την μπάλα στην εστία της ομάδας του.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η Μάντσεστερ Σίτι στέφθηκε Κυπελλούχος Αγγλίας για 8η φορά στην ιστορία της.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83′ Ντελάπ), Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Κουκουρέγια (74′ Νέτο), Ζ. Πέδρο (86′ Γκαρνάτσο).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκεΐ, Ο’ Ράιλι, Ρόδρι (65′ Κόβατσιτς), Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46′ Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.