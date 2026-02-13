Απίθανο περιστατικό στη Βραζιλία: Οπαδοί της Βέλο ζήτησαν από τους παίκτες να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις προπονήσεις της Σάντος, μετά από αρθροσκόπηση που έκανε στο αριστερό γόνατο και αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Βέλο (16/02/26), το οποίο αναμένεται να έχει ένταση μετά την προτροπή σε βία των οπαδών της ομάδας από τη Βραζιλία.

Οι οπαδοί της Βέλο πήγαν την Τετάρτη (11/02/26) στην προπόνηση της ομάδας και ζήτησαν από τους παίκτες να κάνουν τα πάντα για τη νίκη. Ακόμα και να χτυπήσουν τον Νεϊμάρ και να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία.

«Χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς εκεί έξω να ιδρώσει και να χύσει αίμα. Αν πρέπει να αφήσουμε τον Νεϊμάρ εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε αφήστε τον (υπονοώντας να τον ξανα τραυματίσουν). Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε;», είπαν χαρακτηριστικά οι οπαδοί της βραζιλιάνικης ομάδας.

“Se for pra tirar o Neymar da copa, tira mano, foda-se”



Olha o nível da torcida do Velo Clube conversando com os jogadores pic.twitter.com/KzRnInHJF8 — Ledo (@pedroledo_) February 12, 2026

Η διοίκηση της Βέλο εξέδωσε ανακοίνωσε αναφέροντας ότι οι εισβολές σε προπονήσεις από τους οπαδούς δε θα γίνονται αποδεκτές από εδώ και πέρα, θέλοντας να καταδικάσουν όσα συνέβησαν και να «σβήσουν» το γεγονός.

Ο Νεϊμάρ με ανάρτησή του στα social media σχολίασε τις σκληρές ατάκες των οπαδών της Βέλο ανεβάζοντας μία φωτογραφία με τον Αντριάνο να φορά μία μπλούζα που γράφει «είθε ο Θεός να συγχωρέσει αυτούς τους κακούς ανθρώπους».