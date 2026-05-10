ΑΕΚ: Αποθέωσαν και μπουγέλωσαν τον Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου οι ποδοσφαιριστές

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πανηγυρίζει τον πρώτο τίτλο του στη Super League, στην παρθενική του σεζόν στη Super League, γεγονός που έφερε και την αποθέωση από όλους στον Σέρβο τεχνικό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποθεώθηκε από τους παίκτες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά διέκοψαν και τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της ΑΕΚ, για να τον… μπουγελώσουν.

Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης φώναξαν μάλιστα και το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς, σε ένα φοβερό στιγμιότυπο την ώρα των δηλώσεων του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ.

“Μάρκο Νίκολιτς, Μάρκο Νιίκολιτς” και μπουγέλο από τους παίκτες της ΑΕΚ στον προπονητή τους στην συνέντευξη Τύπου! pic.twitter.com/Kcjm8FWuBT — SPORT24 (@sport24) May 10, 2026

