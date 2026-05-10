Οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν με μπλουζάκια «Πρωταθλητές 2026» και ο Μάριος Ηλιόπουλος τους αποθέωσε

Η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ θα γίνει στην Allwyn Arena την Κυριακή (17/5/2026) μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισαν, πάντως, να στήσουν μία άτυπη φιέστα πριν από την επίσημη γιορτή της ερχόμενης Κυριακής.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες της Ένωσης επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Πρωταθλητές 2026», γνωρίζοντας την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας που παρέμειναν στις εξέδρες.

Οι ποδοσφαιριστές βγήκαν ένας-ένας στον αγωνιστικό χώρο, με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα και τον Μάριο Ηλιόπουλο να τους αποθεώνει.

Το κλίμα στην Allwyn Arena ήταν αποθεωτικό, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν για αρκετή ώρα μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.