Μεντιλίμπαρ: Πρέπει να τερματίσουμε δεύτεροι

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” και έμεινε οριστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως πλέον στόχος της ομάδας είναι η δεύτερη θέση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέρνει να σκοράρει και υποστήριξε ότι οι Πειραιώτες πρέπει να τερματίσουν στη δεύτερη θέση για να πάρουν τα εισιτήρια για τα προκριματικά του Champions League.

Όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV

“Η αλήθεια είναι ότι κάναμε περισσότερες ευκαιρίες. Κυριαρχήσαμε, αλλά δεν φτάσαμε στη νίκη. Προηγηθήκαμε μετά από πολλές προσπάθειες, αλλά δεν το κρατήσαμε ούτε δύο λεπτά.

Και πριν το γκολ δεχτήκαμε απειλή. Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί. Ξοδέψαμε ευκαιρίες και κινδυνεύσαμε περισσότερο από όσο θα έπρεπε.

Δεν τελειώσαμε τον στόχο. Πρέπει να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση και μετά θα κάνουμε τον απολογισμό”.

Για το αν μπορεί ο Ολυμπιακός να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ: “Μπορούμε, παρότι δεν το αποδεικνύουμε. Δείχνουμε ότι είμαστε δυνατοί, ισχυροί, ότι έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν σκοράρουμε.

Πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά και από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Σκεφτόμαστε ήδη το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό”.