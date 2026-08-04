Απίθανο περιστατικό στη Βραζιλία: Παπαγάλος επιτέθηκε σε ποδοσφαιριστή της Φλαμένγκο σε αγώνα Κ15

Ο αγώνας Κ15 της Φλαμένγκο με τη Σεαρά στη Βραζιλία σημαδεύτηκε από μία περίεργη και σπάνια επίθεση παπαγάλου σε ποδοσφαιριστή.

Ο τεράστιος παπαγάλος έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο που γινόταν η αναμέτρηση του Κυπέλλου Βραζιλίας Κ15 και πέρασε ακριβώς πάνω από το κεφάλι ενός ποδοσφαιριστή της Φλαμένγκο, με αποτέλεσμα αυτός να πανικοβληθεί και να πέσει στο έδαφος, κάτι που έφερε μία μικρή διακοπή στον αγώνα.

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Ο παπαγάλος μετά το «ντου» που έκανε στον νεαρό ποδοσφαιριστή συνέχισε να πετάει και έφυγε από το γήπεδο. Το πτηνό επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά και έκατσε στον αγωνιστικό χώρο και ανάγκασε το διαιτητή να διακόψει προσωρινά το ματς.

Giant Parrot Attacks Football Player in Brazil.



A Brazilian U-15 Cup match between Flamengo and Ceará was hilariously halted when a giant macaw parrot swooped onto the pitch and attacked a player. pic.twitter.com/XxbrmxXpqY — Sportscey (@sportscey) August 3, 2026

Η επίθεση δεν έφερε γούρι στη Φλαμένγκο, καθώς παρότι προηγήθηκε στο ματς, γνώρισε την ήττα με 2-1 μετά από ανατροπή.