Η FIFA διαψεύδει επικοινωνία του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τράμπ: «Πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε γνωστό μετά από δημοσίευμα της New York Post, ότι ζήτησε τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, με εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας να διαψεύδει δημόσια το γεγονός.

Εκπρόσωπος της FIFA, σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, βγήκε δημόσια για να διαψεύσει τις φήμες για επικοινωνία του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας τες ως «καθαρή μυθοπλασία».

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«Ο πρόεδρος της FIFA δεν έχει πραγματοποιήσει καμία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή με μέλη της κυβέρνησής του τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.

Στο δημοσίευμα της New York Post αναφερόταν ότι ο πρόεδρος της FIFA είχε κανονίσει επικοινωνία με τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπιο, κάτι που επίσης διαψεύστηκε.