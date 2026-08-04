Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η FIFA διαψεύδει επικοινωνία του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τράμπ: «Πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία»

Εκπρόσωπος της FIFA θέλησε να διαψεύσει τα σενάρια για επικοινωνία των δύο ανδρών σχετικά με το μέλλον του Ινφαντίνο στην Ομοσπονδία
Ινφαντίνο
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο / REUTERS/Brian Snyder/File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε γνωστό μετά από δημοσίευμα της New York Post, ότι ζήτησε τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, με εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας να διαψεύδει δημόσια το γεγονός.

Εκπρόσωπος της FIFA, σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, βγήκε δημόσια για να διαψεύσει τις φήμες για επικοινωνία του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας τες ως «καθαρή μυθοπλασία».

«Ο πρόεδρος της FIFA δεν έχει πραγματοποιήσει καμία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή με μέλη της κυβέρνησής του τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για καθαρή μυθοπλασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.

Στο δημοσίευμα της New York Post αναφερόταν ότι ο πρόεδρος της FIFA είχε κανονίσει επικοινωνία με τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπιο, κάτι που επίσης διαψεύστηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo