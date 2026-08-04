Αθλητικά

Πέθανε στον ύπνο του ο αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο – Θλίψη στο χώρο των μαχητικών αθλημάτων

Ο Βραζιλιάνος έπαθε ανακοπή στον ύπνο του και έχασε τη ζωή του στα 34 του χρόνια
Ο Άλαν Νασιμέντο
Ο αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο/ (Photo by Amy Kaplan/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
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Ο αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο, πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 34 ετών σοκάροντας τους φίλους του MMA.

Ο 34χρονος αθλητής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του UFC, υπέστη ανακοπή την ώρα που κοιμόταν και παρότι οι διασώστες έσπευσαν άμεσα για να τον βοηθήσουν, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν τον επανέφεραν στη ζωή, με αποτέλεσμα να βυθίζεται στη θλίψη ο χώρος των μαχητικών αθλημάτων.

Ο Νασιμέντο είχε ρεκόρ 22-7 στο MMA και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους του αθλήματος, αλλά και στους συναθλητές τους, ενώ τον έδενε στενή φιλία με τον πρωταθλητή του UFC, Τσαρλς Ολιβέιρα.

«Το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου ο αγαπητός μας flyweight μαχητής, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί πιθανότατα ανακοπή κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στρέφονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και τα αγαπημένα πρόσωπα του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», έγραψε στην ανακοίνωσή του το UFC.

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