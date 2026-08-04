Αθλητικά

Με Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στην Ολλανδία
Ο Ρέτσος και ο Πιρόλα
Ο Ρέτσος και ο Πιρόλα σε ματς του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί το ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά και η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο 1000άρι του Μόντρεαλ, με την αναμέτρηση να αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν UEFA Champions League

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

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Αθλητικά
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