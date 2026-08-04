Με Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί το ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά και η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο 1000άρι του Μόντρεαλ, με την αναμέτρηση να αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

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19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν UEFA Champions League

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ