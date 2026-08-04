Καλλιτεχνική κολύμβηση: Η Βασιλική Αλεξανδρή τερμάτισε 5η στον τελικό του τεχνικού σόλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Βασιλική Αλεξανδρή κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό του τεχνικού σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 242,8917 βαθμούς για την εκτέλεση του προγράμματός της στον τελικό της καλλιτεχνικής κολύμβησης και έμεινε εκτός βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, όμως έδειξε ότι είναι ικανή για να τα καταφέρει στο μέλλον.

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Στο βάθρο ανέβηκαν η Ισπανίδα Κάσας, η Χαντόσκα, που αγωνίζεται ως ανεξάρτηση και η Μπλέιερ από τη Γερμανία.

Στις δηλώσεις της η Βασιλική Αλεξανδρή τόνισε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένη από την εμφάνισή της, κάτι που φάνηκε και στη μετάδοση, αφού φαινόταν ότι ήταν προβληματισμένη μετά την εκτέλεση του προγράμματός της.

Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο γυναικών