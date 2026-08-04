Ο Ολυμπιακός έκανε αλλαγή στη λίστα των ματς με τη Ναϊμέγκεν: Ο Στέφαν Ορτέγκα αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα που αποχωρεί

Η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί και αυτή η εξέλιξη έφερε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού ενόψει των αγώνων με τη Ναϊμέγκεν, με τον Στέφαν Ορτέγκα να μπαίνει σε αυτή.

Ο νεοαποκτηθείς Στέφαν Ορτέγκα αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στη λίστα του Ολυμπιακού και θα είναι στην αποστολή για την αποψινή (04/08/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) αναμέτρηση των Πειραιωτών με την ολλανδική ομάδα για τα προκριματικά του Champions League.

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Ο Αργεντινός αριστερός μπακ θα επιστρέψει στην πατρίδα του, καθώς θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρίβερ Πλέιτ για 3,5 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του περίπου 5.000.000 ευρώ από τη συγκεκριμένη πώληση.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας θα είναι πιθανότατα στον πάγκο του Ολυμπιακού στην πρώτη αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν, καθώς είχε μείνει εκτός λίστας, λόγω του ότι δεν ήταν 100% έτοιμος να πάρει θέση βασικού.

Θυμίζουμε πως αν προκριθεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.