Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση των προκριματικών του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του να βρεθεί για δεύτερη σερί φορά στη League Phase του Champions League κόντρα στη Ναϊμέγκεν (04/08/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του σχετικά με την αρχική ενδεκάδα που θα επιλέξει στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με κάποιες θέσεις να μοιάζουν «κλειδωμένες» και κάποιες άλλες ανοιχτές για εκπλήξεις.

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Ο Πόποβιτς θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακο και θα υπερασπιστεί την εστία των Πειραιωτών. Στο κέντρο της άμυνας σίγουρος θεωρείται ο Πιρόλα με τους Ρέτσο και Σμαΐλοβιτς να παλεύουν για να πλαισιώσουν τον Ιταλό στόπερ.

Ο Μπρούνο θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας των ερυθρολεύκων, με τον Μαφέο να είναι το φαβορί για τη δεξιά πλευρά, για την οποία έχει πιθανότητες και ο Σάλιακας.

Στο χώρο του κέντρου δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χρήστου Μουζακίτη. Ο Ντάνι Γκαρθία φαντάζει ο πιο πιθανός παίκτης για να τον πλαισιώσει, με τον Ισπανό προπονητή να έχει στο μυαλό του και τον Τσικίνιο για τη συγκεκριμένη θέση, και να αγωνιστεί στο «10» ο Ζότα Σίλβα που έκανε καλή προετοιμασία.

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Στην επίθεση δύσκολα θα σπάσει η τριάδα των Ροντινέι, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Μαφέο (Σάλιακας), Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς (Ρέτσος), Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο (Σίλβα), Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ναϊμέγκεν: Κρέτας, Στρομ, Σάντλερ, Φόνβιλ, Ουάισα, Σάνο, Νεϊασμιτς, Μπίσχοφ, Τσέρι, Λεμπρέτον, Λίνσεν.