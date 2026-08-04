Αθλητικά

Ο Νεϊμάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο στο τέλος της χρονιάς

Ο 34χρονος σταρ έχει συμβόλαιο με τη Σάντος μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 και ίσως να είναι και το τελευταίο της καριέρας του
Ο Νεϊμάρ
Ο Νεϊμάρ μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ/ REUTERS/Jeenah Moon
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Ο Νεϊμάρ λίγο καιρό μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τους «16» του Μουντιάλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο στο τέλος του 2026.

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίσω να παίζω. Σκοπεύω να ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου με τη Σάντος και μετά θα το σκεφτώ. Είτε θα μείνω στη Σάντος, είτε θα φύγω, είτε θα σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο, είτε θα συνεχίσω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ.

Ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ ποδοσφαιριστής της Εθνικής Βραζιλίας εμφανίστηκε σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση του ιδρύματός του και σόκαρε με τη δήλωσή του, με τον πατέρα του, όμως να έχει αντίθετη άποψη.

«Ο Νεϊμάρ λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο. Τι άλλο θα κάνει; Δεν έχει πάρει ακόμη πτυχίο Ιατρικής, οπότε θα συνεχίσει να παίζει», σχολίασε με χιούμορ ο πατέρας και εκπρόσωπος του Βραζιλιάνου σταρ.

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Αθλητικά
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