Ο Νεϊμάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο στο τέλος της χρονιάς

Ο Νεϊμάρ λίγο καιρό μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τους «16» του Μουντιάλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο στο τέλος του 2026.

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίσω να παίζω. Σκοπεύω να ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου με τη Σάντος και μετά θα το σκεφτώ. Είτε θα μείνω στη Σάντος, είτε θα φύγω, είτε θα σταματήσω να παίζω ποδόσφαιρο, είτε θα συνεχίσω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ.

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Neymar Jr.:



“Não sei até quando eu vou (continuar jogando). Pretendo cumprir o contrato com o Santos e depois vou pensar. Se continuo no Santos, se saio, se paro de jogar ou continuo. Eu realmente não sei o que vou fazer.” pic.twitter.com/1Zcd3MNLMI — Futmais | Menino Fut (@futtmais) August 4, 2026

Ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ ποδοσφαιριστής της Εθνικής Βραζιλίας εμφανίστηκε σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση του ιδρύματός του και σόκαρε με τη δήλωσή του, με τον πατέρα του, όμως να έχει αντίθετη άποψη.

«Ο Νεϊμάρ λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο. Τι άλλο θα κάνει; Δεν έχει πάρει ακόμη πτυχίο Ιατρικής, οπότε θα συνεχίσει να παίζει», σχολίασε με χιούμορ ο πατέρας και εκπρόσωπος του Βραζιλιάνου σταρ.