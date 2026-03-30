Απίθανο σκηνικό κατασκοπείας για την πρόκριση στο Μουντιάλ: Ιταλός στρατιώτης τραβούσε βίντεο την προπόνηση της Βοσνίας

Η Βοσνία υποδέχεται την Ιταλία (31/03/26, 21:45) σε ένα παιχνίδι που θα δώσει εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και στην προπόνηση των γηπεδούχων συνέβη ένα αδιανόητο περιστατικό.

Ένας στρατιώτης με καταγωγή από την Ιταλία, που βρίσκεται στη Βοσνία ως μέλος της EUFOR (Δύναμη της Ε.Ε) παρακολουθούσε και βιντεοσκοπούσε την προπόνηση της Εθνικής Βοσνίας στο Μπούτμιρ, πιθανότατα για να δώσει πληροφορίες στην Ιταλία, σύμφωνα με τη «Marca».

«Αυτή η ιστορία παραπέμπει περισσότερο σε ταινία. Για αυτό την διασταυρώσαμε αρκετές φορές πριν την δημοσιοποιήσουμε» γράφει το ισπανικό Μέσο.

Το επεισόδιο κατασκοπείας έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Ομοσπονδία της Βσνίας, η οποία έχει στείλει ήδη επιστολή διαμαρτυρίας προς την EUFOR για τις ενέργειες του Ιταλού στρατιώτη.

Ο νικητής του ζευγαριού, που θα πάρει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, θα τοποθετηθεί στον 2ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά, το Κατάρ και την Ελβετία.