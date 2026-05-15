Εμπαπέ: «Ο Αρμπελόα μου είπε ότι είμαι ο τέταρτος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης στην ιεραρχία»

Η Ρεάλ Μαδριτης κέρδισε με 2-0 την υποβιβασμένη Οβιέδο, σε ματς που το εξωαγωνιστικό μέρος είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι οπαδοί αποδοκίμασαν παίκτες και διοίκηση, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μπαίνει στο “στόχαστρο” και να ακούει την εξέδρα να τον αποδοκιμάζει έντονα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε δηλώσεις που θα συζητηθούν. Ερωτηθείς για τις έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό του “Μπερναμπέου”, ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά, αλλά να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από τον παραγκωνισμό του από την 11άδα της ομάδας.

Ο Εμπαπέ αναφέρθηκε στην ιεραρχία στην επίθεση της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει πως ο λόγος που δεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με την Οβιέδο είναι ότι ο Αρμπελόα του ξεκαθάρισε πως -πλέον- αποτελεί την τέταρτη επιλογή του, πίσω από τους Μασταντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο.

Χαρακτηριστικά, ο Γάλλος επιθετικός είπε: «Είμαι 100% εντάξει (με το ότι μπήκα αλλαγή). Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου είπε ότι είμαι ο τέταρτος επιθετικός της ομάδας, πίσω από τους Μασταντούονο, Βίνι και Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλάείναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Δεν είμαι θυμωμένος».

– Mbappé: “No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla”



– Arbeloa: “En ningún momento le he dicho semejante frase”



Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, διέψευσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου τα όσα υποστήριξε ο παίκτης του, λέγοντας ότι ουδέποτε είπε κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο Γάλλος επιθετικός αναφέρθηκε και στο πολυσυζητημένο ταξίδι του στην Ιταλία, το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση του κόσμου. Υποστήριξε ότι είχε πάρει την άδεια του συλλόγου και πως η κριτική που δέχεται είναι υπερβολική, καθώς δεν ήταν ο μόνος παίκτης που έλειψε από τη Μαδρίτη εκείνο το διάστημα.