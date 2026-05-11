Η Μαρί Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία στην Bundesliga: Έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που νίκησε αγώνα

Η Μαρί Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία στην Bundesliga, αφού έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που οδήγησε στη νίκη ομάδα της ανδρικής γερμανικής λίγκας. Η Ουνιόν Βερολίνου κέρδισε 3-1 της Μάιντς.

Η 34χρονη προπονήτρια της Ουνιόν Βερολίνου, που αντικατέστησε τον Στέφεν Μπάουμγκαρτ, σταμάτησε το αρνητικό σερί της (σ.σ. μία ισοπαλία και δύο ήττες στην Bundesliga) και χάρισε ένα τρίποντο στην ομάδα της, η οποία έχει εξασφαλίσει την παραμονή στην 1η κατηγορία της Γερμανίας.

Η Ουνιόν προετοιμάζεται για τη 34η και τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, όπου το Σάββατο (16/05/26) θα αντιμετωπίσει την Άουγκσμπουργκ του τραυματία Γιαννούλη.

«Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που κάναμε μια καλή εμφάνιση εδώ σήμερα σε αυτό το όχι και τόσο εύκολο παιχνίδι – και που τα παιδιά τελικά ανταμείφθηκαν», δήλωσε η 34χρονη προπονήτρια μετά τη νίκη της ομάδας της.