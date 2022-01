Η Χιλή αντιμετώπισε την Αργεντινή στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2022, με τα “φώτα” να κερδίζει τελικά ο βοηθός διαιτητή, για την απίστευτη… ιδέα του.

Ο ένας από τους επόπτες γραμμών ξέχασε το σημαιάκι του στο ξενοδοχείο και το θυμήθηκε την τελευταία στιγμή, πριν ξεκινήσει το μεγάλο ματς στη Λατινική Αμερική.

Μη έχοντας άλλη λύση έτσι, αυτοσχεδίασε και δημιούργησε το δικό του σημαιάκι, από ένα σκουπόξυλο και ένα φωσφοριζέ γιλέκο, με αποτέλεσμα φυσικά να γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα θύμισε… τοπικό πρωτάθλημα, αλλά ήταν για τα προκριματικά του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά του κόσμου.

Linesman uses hi-vis jackets on broom for flags after leaving actual ones at hotel for Argentina’s win over Chilehttps://t.co/MsRGr5yYAU — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2022

This linesman had to use a broom handle and a hi-vis jacket for the Chile vs Argentina match last night after he left the flag in his hotel room 😂 pic.twitter.com/ssqTrPmpez — ODDSbible (@ODDSbible) January 28, 2022