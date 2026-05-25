Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30: Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν και έκαναν το 2-1 στους τελικούς της Handball Premier

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα «καθάρισαν» τη νίκη οι Πειραιώτες
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν τη νίκη/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ και πήρε προβάδισμα τίτλου στην Handball Premier κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών.

Η ΑΕΚ είχε την υπεροχή στο πρώτο μέρος, καθώς το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 16-18 υπέρ της, όμως ο Ολυμπιακός στην επανάληψη αντέδρασε και κατάφερε να πάρει μία πολύτιμη νίκη στην έδρα του με πρωταγωνιστές τους Κανετέ, Παπάζογλου και Βίντα.

Οι Κανετέ και Παπάζογλου πέτυχαν από 7 γκολ στον τρίτο τελικό της Handball Premier, όσα πέτυχε και ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης, Κουκουλάς.

Ο τέταρτος τελικός θα γίνει στο κλειστό του Καματερού την Πέμπτη (28/05/26), μπροστά στους φίλους της ΑΕΚ. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο ευκαιρίες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

 

Πέναλτι: 2-4

Δίλεπτες: 3-4

Πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 9-8, 12-11, 15-14, 16-18 (ημχ.), 21-22, 24-22, 28-25, 32-25, 34-27, 36-30 (τελ.)

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν, Βίντα (5), Τζίμπουλας (4), Παπάζογλου (7), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Σλίσκοβιτς (4), Τσαναξίδης (2), Ίβιτς, Σουργκιέλ (1), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (1), Σάββας (2).

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής (2), Μπούτος (1), Παναγιώτου (2), Μπάρος (2), Ραντόισιτς (1), Περίν (1), Αντωνιάδης, Τοριάνι (5), Κουκουλάς (7), Γκαρέν (2), Κολοβός (2), Τουρέ (1), Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπετ, Ματέους.

