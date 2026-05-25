Ο Κριστιάν Γκολομέεβ έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο στα Enhanced Games

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο στα Enhaced Games, σε αγώνα κολύμβησης δηλαδή με ελεύθερη χρήση ουσιών (απαγορευμένων και μη).

Με χρόνο στα 20.81” ο Γκολομέεβ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Αυστραλού, Κάμερον Μακιβόι, που είχε κολυμπήσει τα 50μ. σε 20.88”.

Ο 32χρονος κολυμβητής θα λάβει περισσότερα από 1.000.000 ευρώ για την επίδοσή του, καθώς θα πάρει 215:000 για την πρώτη θέση στον αγώνα που έγινε στο Λας Βέγκας και ακόμα 860.000 ευρώ για το παγκόσμιο ρεκόρ.

Να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις στο Enhanced Games 2026 δεν θα επικυρωθούν από τη World Aquatics, όπως είναι λογικό, μιας και πρόκειται για αγώνες με ελεύθερη χρήση ουσιών.