Αθλητικά

Ολυμπιακός: Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου έκαναν «ντου» στον Λαρεντζάκη την ώρα που έδινε συνέντευξη

Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει τους εορτασμούς μία μέρα μετά την κατάκτηση της Euroleague
Το «ντου» των παικτών του Ολυμπιακού στον Λαρεντζάκη
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έδινε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Alpha για την σπουδαία κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό και οι Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ του επιτέθηκαν με το σκηνικό να γίνεται viral στα social media.

Οι τρεις συμπαίκτες και φίλοι του Λαρεντζάκη όση ώρα έκαναν το «ντου» φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Έλληνα καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού και ο ίδιος φώναζε «είναι μεθυσμένοι», με το γλέντι της κατάκτησης της Euroleague να φαίνεται πως συνεχίζεται για τους τέσσερις παίκτες.

 

Το πάρτι όπως φαίνεται δεν σταματά για τον Ολυμπιακό και θα χρειαστεί λίγος καιρός για να επανέλθουν σε ρυθμίσεις αγώνων και προπονήσεων με την GBL να είναι σε εξέλιξη.

Στις δηλώσεις που πρόλαβε να κάνει ο Έλληνας γκαρντ ανέφερε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κοιμηθεί ελάχιστα, ενώ τόνισε ότι άπαντες είχαν στιγμές που «λύγισαν» μετά την σπουδαία επιτυχία της ομάδας τους.

