Απίθανος Λεμπρόν Τζέιμς πέτυχε από το logo το τρίτο σερί τρίποντό του στο Λέικερς – Γουόριορς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να κάνει πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ στο NBA, αφού στο Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πέτυχε 42 πόντους με 6 εύστοχα τρίποντα, στα 40 του χρόνια.

Περιμένοντας πλέον και τον Λούκα Ντόντσιτς να ενσωματωθεί στους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση στο NBA και ήταν ο απόλυτο πρωταγωνιστής στο παιχνίδι με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο “Βασιλιάς” του NBA πέτυχε τρία συνεχόμενα τρίποντα στο παιχνίδι για ένα προσωπικό 9-0 που έστειλε τη διαφορά στο +22 και έβαλε πρόωρο τέλος στο ματς. Το… κερασάκι έβαλε μάλιστα με ένα τρίποντο από το logo του γηπέδου, “τρελαίνοντας” τους οπαδούς της ομάδας του, τους σχολιαστές του αγώνα, αλλά και τον Λούκα Ντόντσιτς στον πάγκο.

LEBRON’S 3RD STRAIGHT 3… THIS ONE FROM THE LOGO pic.twitter.com/Rh1HrdCOH0

He joins Michael Jordan as the ONLY players 40 years or older to record 40+ PTS in a game! pic.twitter.com/md8lUfzvdd