Ο Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται ήδη για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και πρώτο της μέλημα είναι να βρεθεί ο προπονητής που θα καθίσει στον πάγκο της. Τα δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου εμφανίζουν τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι ο τεχνικός που θα αναλάβει τα ηνία της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πασίγνωστο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζοσέ Μουρίνιο έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και πλέον απομένουν μόνο οι υπογραφές.

Όπως αναφέρεται, οι διοίκηση των “μερένγκες” θέλει να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Μάλιστα, ο “Special One” αναμένεται να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ισπανίας για να παρακολουθήσει από τις κερκίδες του “Μπερναμπέου” το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν της Ρεάλ, που είναι με την Αθλέτικ στις 23 Μαΐου για την 38η αγωνιστική της La Liga.

Εάν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τότε ο 63χρονος Πορτογάλος τεχνικός θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια, έχοντας περάσει από τον πάγκο της ομάδας για μία τριετία (2010-2013).

Σε αυτή είχε 127 νίκες, 28 ισοπαλίες και 23 ήττες (476-171 γκολ) σε 178 αγώνες, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup.

BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO!



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Μετά τους “μερένγκες”, ο Μουρίνιο βρέθηκε στις Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα.

Ο Μουρίνιο οδήγησε την Μπενφίκα στην 3η θέση της φετινής Liga Portugal, κρατώντας την αήττητη.