Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη κορυφή στη regular season της Euroleague και τα αποτελέσματα που είχε με τις ομάδες του Final Four

Η πιο σταθερή ομάδα στη Euroleague τον τελευταίων ετών, είναι και πάλι σε Final Four. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα εντυπωσίασε, ξεχώρισε με όσα έβγαλε στο παρκέ, κατέκτησε την πρώτη θέση στη regular season και ψάχνει την 4η του ευρωκούπα, μέσα στο «T-Center» της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» την Μονακό και προκρίθηκε για πέμπτη διαδοχική φορά στο Final Four της Euroleague και για 15η φορά στην ιστορία του. Μια συναρπαστική πορεία στη φετινή διοργάνωση, που όλοι στον ερυθρόλευκο οργανισμό θέλουν να στέφεται με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο «τουρνουά» από το οποίο το «τριφύλλι» παίρνει απουσία!

Για να φτάσει σε αυτή την επιτυχία, ο Ολυμπιακός είχε κάποιες σταθερές. Τους πρωταγωνιστές του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε τη regular season της Euroleague τερματίζοντας στην 1η θέση με ρεκόρ 26-12 και έφτασε στην κορυφή της κατάταξης για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι πρωταγωνιστές της σεζόν

Η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε όμως και μικρότερες… κορυφές, που την έφεραν σε αυτή τη θέση. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν μεγάλη συνέπεια μέσα στη σεζόν και κατάφεραν να διεκδικήσουν και να καταταχθούν πρώτοι σε μια σειρά από στατιστικές κατηγορίες.

Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν δύο από τους πυλώνες της ερυθρόλευκης πεντάδας φέτος και σάρωσαν στις στατιστικές κατηγορίες της Euroleague, φτάνοντας στην κορυφή τριών επιμέρους κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP έχοντας 23.1 μονάδες PIR την αξιολόγηση, αλλά και πρώτος σκόρερ πετυχαίνοντας 19.4 πόντους ανά παιχνίδι, κατακτώντας το βραβείο Alphonso Ford για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Στην δεύτερη στατιστική κατηγορία ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερο παίκτη στην καλύτερη πεντάδα, αφού ο Μιλουτίνοφ έκλεισε τη σεζόν με 20.1 μονάδες PIR μέσο όρο.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε θραύση στον τομέα των ριμπάουντ, καθώς ήταν κορυφαίος ριμπάουντερ της λίγκας με 7.1 «σκουπίδια» ανά παιχνίδι. Η κυριαρχία του Σέρβου ψηλού ήταν ακόμη πιο επιβλητική όσον αφορά τα επιθετικά ριμπάουντ, καθώς στην Regular Season ανανέωνε 3.1 επιθέσεις σε κάθε παιχνίδι.

Ταυτόχρονα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο κορυφαίος εκτελεστής τριών πόντων της Euroleague. Ο ομογενής γκαρντ ήταν πρώτος όσον αφορά τον αριθμό των συνολικών εύστοχων τριπόντων, καθώς με τα 103 τρίποντα που πέτυχε, βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, από κοινού με τον Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις.

Την ίδια στιγμή, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε να «ξεκολλήσει» την ομάδα, όποτε χρειάστηκε. Μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε ρεκόρ καριέρας με τα ερυθρόλευκα έχοντας 36 πόντους, στην εντός έδρας νίκη της ομάδας επί της Φενέρμπαχτσε με 104-87, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ, με το δεύτερο να παίρνει σημαντικό «βάρος» πάνω του, λόγω της απουσίας του τραυματία Φαλ και μέχρι την ενίσχυση της ομάδας με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Μπαρτζώκας ψάχνει δεύτερη ερυθρόλευκη Euroleague

Φυσικά, το δικό του μεγάλο μερίδιο σε αυτή την επιτυχία, έχει και ο πρωτομάστορας αυτής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Έλληνας προπονητής λατρεύεται από τους φίλους της ομάδας, βγήκε δεύτερος στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο κόουτς της σεζόν, αλλά οι προσωπικοί τίτλοι δεν τον ενδιαφέρουν. Θέλει να σηκώσει τη δεύτερη Euroleague της καριέρας του και αυτή με τους Πειραιώτες, στην 6η του συμμετοχή σε Final Four με τους «ερυθρόλευκους» (έχει και άλλη μια, με την Λοκομοτίβ Κουμπάν).

Η συνεχόμενη παρουσία του Ολυμπιακού στην ελίτ της Euroleague δεν είναι τυχαία. Η σταθερή φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα, η διατήρηση του κορμού και η εμπιστοσύνη σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό μοντέλο, αποδεικνύει ότι αποδίδει σε βάθος χρόνου.

Ολυμπιακός είχε μακράν την καλύτερη επίδοση όσον αφορά τις ασίστ. Με 819 ασίστ σε 38 παιχνίδια και 21.6 τελικές πάσες ανά παιχνίδι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν περήφανο τον προπονητή τους και στον συγκεκριμένο τομέα. Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν ο κορυφαίος πασέρ των Πειραιωτών τη φετινή σεζόν και με 5.9 ασίστ ανά παιχνίδι ήταν ο πέμπτος στην σχετική λίστα της Euroleague.

Τι έκανε ο Ολυμπιακός με τις ομάδες του Final 4

Μετά από μια εντυπωσιακή «σκούπα» κόντρα στη Μονακό, στα πλέι οφ της Euroleague, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη -χρονικά- ομάδα που πήρε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που είναι και η περσινή κάτοχος του τροπαίου. Στον άλλο ημιτελικό θα «μονομαχήσουν» Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός είχε 1 νίκη και 1 ήττα στη regular season

Ολυμπιακός – Φενέρ 104-87

Φενέρ – Ολυμπιακός 88-80

Κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός είχε 1 νίκη και 1 ήττα

Ρεάλ – Ολυμπιακός 89-77

Ολυμπιακός – Ρεάλ 102-88

Κόντρα στη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός είχε 2 ήττες

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84